周三泛歐Stoxx 600指數收盤跌8.45點或1.81%，為457.65點。所有地區的股市都出現下跌。

CMC Market首席市場分析師Michael Hewson說，隨著市場情緒的惡化，過去兩天的溫和下跌已經加速，讓人懷疑這是不是一場市場暴跌的開端，並引發一種迫切性，要求美國國會去注意維持政府財政的誠信。

美國眾議院議長麥卡錫說，兩黨談判代表周三將在白宮開會。

房地產股跌3%衝擊最大；其次是旅遊休閒股和保險股下跌2%。

英國房地產開發商股價普遍下跌；稍早公布的資料顯示，英國消費者物價(CPI)的增長在四月飆升至近31年新高，此也強化了對英國央行升息的押注。

雪上加霜的是，一項調查顯示，5月德國企業信心下降幅度超出預期，主要是未來預期大幅下挫。這顯示出德國正面臨強勁經濟逆風的一個跡象。

奢侈品股下跌1.7%，觸及近七周新低。奢侈品股在今年歷經強勁大漲之後，目前連跌兩天。

Embracer集團大跌44.8%；稍早該家瑞典博弈公司表示，不會出現一項重大的戰略合作關係；同時Embracer也調降全年獲利預期。

英國瑪莎百貨(Marks & Spencer)大漲12.9%；稍早該公司表示，轉虧為盈的策略開始奏效，使得公司得以恢復派息，並預計今年營收將出現「適度」的增長。

冰島央行將關鍵政策利率上調125基點(5碼)至8.75%，並表示基礎通膨仍在上升。