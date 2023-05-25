●Edward Jones資深投資策略師Angelo Kourkafas表示，直到昨天，投資人對美國債務上限的決議還非常樂觀，但現在，隨著我們越來越接近6月1日的「X日」（X-date），市場又謹慎了起來。

●Murphy & Sylvest Wealth Management資深財富顧問兼市場策略師Paul Nolte在談到聯準會理事沃勒（Christopher Waller）的談話時表示，美國經濟表現得還可以，從聯準會的角度來看，真的沒有理由棄守貨幣緊縮政策。沃勒表示，雖然在下個月的央行會議跳過一次升息是有可能的事，但不太可能結束升息行動。

●高盛出具報告指出，如果美國政府無法在大限之前提高債限，不排除未來出現財政緊縮的可能性，這將對美國經濟造成劇烈的衝擊，儘管影響可能短暫。報告並指出，目前美國債務違約風險仍然很低，高盛認為兩黨會在最後關頭達成協議，倘若無法取得共識，財政部也會按優先順序償還債務。根據這份報告，高盛預期美國政府到6月1日還無法達成協議的可能性只有25%，「最有可能的情況（機率達70%）是兩黨達成一項全面性協議，將債限延長至2025年初，並設立財政支出上限。在本周末達成協議的可能性很低（機率為10%），比較有可能的是在下周或在最後期限前達成協議（機率為30%）」。高盛並預期這個「X日」可能因為政府的現金流優於預期而往後延。

●有「末日博士」之稱的知名經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）警告，美國債限談判可能拖到最後一刻，甚至可能無法達成協議，屆時市場可能崩跌，而長遠來看可能損害美元信心。此外，他認為G7日本峰會之後，美中兩國之間的冷戰恐將「變得更冷」，進而對經濟增長帶來衝擊。