文化部前部長龍應台24日晚間在臉書貼出一張老樟樹照、及與北市副市長李四川前幾天見面的合照，重提當年決心在台北市訂定樹木保護自治條例，成為第一棵保護老樹種子的血淚史。近期龍應台得知老樟樹再度面臨「被開路鏟樹」命運。21日緊急與李四川見面，李四川立即協助成功保留。讓龍大讚李「天生寫著憨字的人，是一個真誠又柔軟的人。」

龍應台臉書提到，23年前她擔任台北市文化局長時，收到一封市民的陳情信、一株位在木柵路1段238巷的老樟樹，面臨開路鏟樹的命運，一群媽媽們相當不捨，讓她下定決心推動法令來保護城市裡的樹木，成為「台北市樹木保護自治條例」的第一粒種子。

龍應台花了3年的工夫，參考紐約、巴黎、維也納、東京的都市樹保作法，逐字逐句推敲條文，跟各黨議員溝通，終於在卸任前最後一次出席議會，三讀通過樹保條例。

不過龍應台5月20日收到當年寫陳情信的人、陳之筑老師的的追思訃告，再度得知那株老樟樹面臨開路鏟樹的命運。自稱從不找「在位者」的她，打了電話給她文化部長任內的老同事、時任行政院秘書長的李四川，而李四川義不容辭，直說「明早十點的航班飛回台東，你有時間見面嗎？你在哪裡我都可以去找你……」。

兩人匆匆約了周日在機場漢堡店碰面談老樹。而就在昨日李四川打電話回覆龍應台，新工處其實已經協調，把那一段馬路變成人行步道，老樹會被保留下來。龍應台形容「一個專攻工程的、滿臉天生寫著「憨」字的人，可以做柔軟又靈活的秘書長工作，協調所有鬼見愁的疑難雜症」，李四川「就是一個真誠又柔軟的人。」