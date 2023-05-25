高雄一名柯姓老父死後留下13億巨額財產，6名子女向保險公司提告爭取理賠金時，發現其中一筆3200萬元理賠金竟遭該里里長領走侵吞，里長矢口否認，一審依侵占罪判該里長1年6月，二審高雄高分院審酌里長認罪也與家屬和解，改判緩刑4年，全案定讞。

2007年柯男死亡，其6名子女為了爭取理賠金、向保險公司提起民事訴訟。柯男一名兒子代表眾人進行調解，保險公司同意給付3200萬元理賠金。

但柯男6名子女2019年8月進行另一件遺產分割案件時，發現該里長竟取得柯男授權、領到和解金，柯男6名子女因此要求該里長分配和解金。但該里長強調，和解金中的1500萬元是給「社會人士」的處理費，其他子女對此都知情且同意，因此剩下的1700萬元可以拿出來進行分割，每人約可得3百萬。柯男6名子女不滿，一狀告上法院。

一審認為，柯男其他兄弟姐妹並未授權他這麼做，侵占屬實，依侵占罪判1年6月徒刑。

二審法官認為，該里長僅因一時貪念，未盡其將本案和解金分配予告訴人等之義務，將柯男身後相關款項侵占入己，一開始還矢口否認犯罪，但二審期間已和柯男家屬達成和解，取得原諒，考量該里長侵吞的款項只是柯男13億遺產的一小部分，損害非大，最後改判緩刑4年，全案定讞。