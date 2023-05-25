Trea Turner delivers in the clutch. 💪 pic.twitter.com/RxHZigIqAW — MLB (@MLB) May 24, 2023

明星游擊手崔伊騰納（Trea Turner）效力費城人的首季，並沒有留下美好的第一印象，球迷對他罵聲連連，崔伊騰納低迷的打擊狀況，就連母親也看不下去，跟著球迷一同給予寶貝兒子倒喝采。

今（25日）對陣響尾蛇例行賽，崔伊騰納在九下敲出追平轟，助費城人將比賽拖進突破僵局制，崔伊騰納賽後透露，就連母親都對他本季的表現報以噓聲，「我媽今天跟我說，她在噓我。她傳簡訊說我表現不錯，除了你的第4個打數。」該打席崔伊騰納七局下在二壘有人時，連續對兩顆大壞球出手被三振，引起全場球迷一片噓聲。

費城人帶著2分落後進入九下，代表追平分的崔伊騰納敲出追平比數的全壘打，最終費城人靠著波姆（Alec Bohm）的再見安打取勝。這支全壘打是崔伊騰納本季第5轟，打了48場例行賽才追平了他在經典賽6場的開轟數。

「我媽替我打理好所有一切，她在我很小的時候就對我很嚴厲，所以沒有什麼事情能打倒我。」儘管成為比賽的致勝功臣，但至今為止崔伊騰納的打擊率只有2成5、OPS值為0.687，休賽季與球團簽下11年3億美元合約後，費城人球迷對於崔伊騰納的期待可不只有這樣。