美道瓊工業指數24日下跌255.59點，下跌幅度0.77％，收在32,799.92點；那斯達克下跌76.09點，下跌幅度0.61％，收在12,484.16點；S&P 500下跌30.34點，下跌幅度0.73％，收在4,115.24點；費城半導體指數跌53.35點，跌幅1.68％，收3,124.09點。

第一金投顧分析，美國聯準會公布 5 月 FOMC 會議紀要，與會官員皆同意通膨依舊過高，且下滑速度比預期更慢，銀行業壓力 可能影響經濟活動，但影響程度還不清楚；官員普遍同意未來適當的升息幅度已變得不明確，一些官員表示若經濟如預期演變，則政策可能不需要進一步收縮，一些官員強調政策聲明不應該透露降息的訊號，也不應該排除持續升息的可能性。

此外，Nvidia財報公布優於預期，營收季增53％、年增64％，優於市場預期，盤後大漲 25％，並帶動AMD及台積電ADR盤後上漲，將聚焦AI相關類股，相關題材股可以留意。但回歸基本面操作。

整體來看，盤面上持續關注觀光旅遊及AI題材概念股，觀光族群持續受惠國門開放及中客赴台遊玩等議題，相關受惠族群漲幅強勁，其餘與AI相關如台燿、技嘉、緯創及高技等漲幅超逾3％。

群益投顧表示，美股收跌，道瓊指數連四個交易日下滑。美國債務上限談判陷入僵局，國會眾議院議長麥卡錫稱談判仍懸而未決，引發了對潛在違約擔憂。指數萬六守住，拉回偏多操作，短線上可關注除了關注股東會消息，也伺機切入業績回暖的族群如觀光、航太、汽車、電機等。