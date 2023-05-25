其中，首季製造業活動年跌4％，跌幅超第四季的1.1％。服務業年增2％，成長幅度低於第四季的4％。

但與前一季相較，首季GDP經季調後呈季跌0.4％，跌幅低於預估的0.7％，也高於第四季的季增0.1％。

新加坡官方對今年GDP預測值，維持在成長0.5％到2.5％區間不變。