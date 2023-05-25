新加坡Q1 GDP年增0.4％ 成長速度放緩 10:252023/05/25 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新加坡貿易與工業部25日公布首季國內生產毛額（GDP）年增0.4％，雖然高於市場預估的年增0.1％，但明顯低於去年第四季的年增2.1％，主要是製造業景氣快速萎縮，和服務業成長速度放緩等因素所致。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 其中，首季製造業活動年跌4％，跌幅超第四季的1.1％。服務業年增2％，成長幅度低於第四季的4％。 但與前一季相較，首季GDP經季調後呈季跌0.4％，跌幅低於預估的0.7％，也高於第四季的季增0.1％。 新加坡官方對今年GDP預測值，維持在成長0.5％到2.5％區間不變。 #GDP #首季 #成長速度 #放緩 #高於 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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