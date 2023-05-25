朝陽科大校長鄭道明(左)與ETEN捷克姊妹校馬薩里克大學(Masaryk University)完成合作備忘錄與交換學生計畫續約。(朝陽科大提供)

朝陽科大校長鄭道明(左二)在社工系黃全慶老師(左一)陪同下赴德國姊妹校OTH大學交流，由該校前校長Prof. Dr. Wolfgan Baier(右一)接待，並訪視本校交換生。(朝陽科大提供)

疫情使得國際學術交流暫停3年之久，趁著解封，朝陽科技大學校長鄭道明上個月馬不停蹄出訪歐洲，穩固並擴大與歐洲學校的合作關係，成果豐碩。

早在2014年朝陽科大就已經開始打造歐洲學術平台。歐洲教師教育網絡（European Teacher Education Network，ETENETEN成立於1988年，擁有來自20餘國、逾60所會員學校，朝陽是ETEN首個也是唯一一個來自台灣的會員學校，並於2014年與另一ETEN會員學校、丹麥VIA大學（VIA University College）簽訂合作備忘錄與交換學生協議。

近十年來，朝陽積極將ETEN打造為歐洲教育交流平台，不僅促成140名朝陽學子赴歐洲盟校短期研修、見習與交換計畫，同時也有50位歐洲學生赴朝陽科大擔任交換生，讓朝陽校園及課堂形成國際村環境。

鄭道明表示，歐洲學校注重實質交流，簽姊妹校只是學校把線牽好，但更重要是牽完姊妹校之後要有雙學位、交換學生等具體的往來。此行鄭道明便前往捷克，與ETEN姊妹校捷克馬薩里克大學（Masaryk University）完成合作備忘錄與交換學生計畫續約。未來朝陽科大將持續透過ETEN平台，鼓勵更多師生參與國際會議與發表論文等，並強化與歐洲高等教育學術合作。

此外，此次鄭道明也前往德國，與新簽的姊妹校德國烏茲堡應用科學大學（THWS）簽訂合作備忘錄與交換師生協議，亦與合作多年的德國東巴伐利亞雷根斯堡應用科學大學（OTH Regensburg）洽談雙學位及擴大交換學生計畫。朝陽科大之前與雷根斯堡應用科學大學管理學院及資訊學院合作，此次新增設計學院，受到該校前校長Prof. Dr. Wolfgan Baier與副校長Prof. Dr. Oliver Steffens等熱情接待。

鄭道明表示，朝陽科大很早以前就開始著力於國際化，而國際化不外乎兩件事：讓師生走出去，讓國際師生走進來。目前朝陽科大已與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，並連續6年蟬聯英國泰晤士高等教育全球最佳大學；國際排名成績亮眼，讓朝陽科大在國際交流時更有底氣。

而隨著疫情解封，朝陽科大也重啟「千人海外體驗計畫」，每年選送千名優秀學生至海外交流研習。朝陽科大國際長柳立偉表示，朝陽科大目前於英國、德國、日本姊妹校有雙學位計畫；自2022學年度，每學期選送學生赴德國、荷蘭、丹麥、西班牙、捷克、美國等國擔任交換生，拓展學子全球化視野。