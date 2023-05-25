香港小姐出身的佘詩曼，不只有美貌也有演技，最讓台灣觀眾熟知的是，佘詩曼2018年在宮廷劇《延禧攻略》，從溫柔賢淑的嫻妃黑化成陰險、有心思的皇后，佘詩曼以此再創事業高峰，近日她拍攝電視劇《新聞女王》擔綱女主角，出席活動時站在C位，盡顯女王風範，此外，她也與大陸貴婦網紅合拍影片，親切的態度令網友大讚超隨和。

佘詩曼近年除了拍戲以外，她也積極與網紅合作，在香港與大陸的人氣相當旺，近日她與一名大陸網紅「Cici姐」合作拍片，其中可見佘詩曼拜訪Cici姐的豪宅，華麗又氣派的裝潢令人驚訝，而Cici姐也用一桌「花膠宴」款待她，片中還可見Cici姐料理花膠功夫湯、花膠煮蘿蔔、脆炸花膠，精湛的廚藝令人網友讚嘆不已。最後Cici姐為佘詩曼上菜，阿佘嘗後笑容滿臉大讚：「好好喝喔！」、「好吃喔！」、「廚藝好厲害！」，而佘詩曼一連串親切又大方的反應，也網友們紛紛讚她：「阿佘好隨和」、「港星大部分都比較隨和，大陸明星應該一個也邀請不到吧」。

佘詩曼受邀大吃花膠宴。(圖/抖音)

此外，佘詩曼的凍齡美顏也掀起的網友們熱議，她曾透露為了保持身材，平時除了健身運動，也非常注重日常的飲食，而女星最重要的臉部保養也必不可少，佘詩曼也不厭其煩地和粉絲們分享自己的護膚手法，令許多粉絲爭相效法。