朝陽印度學生與校長鄭道明(左一)合影。(朝陽科大提供)

朝陽科大國際文化週活動，吸引來自20個國家的境外生熱情參與。(朝陽科大提供)

蒙古學生準備家鄉傳統小吃「火燒兒」，與師生分享。(朝陽科大提供)

過去3年由於疫情之故，許多活動暫停；今年適逢疫情解封，朝陽科大5月上旬舉辦國際文化周，吸引來自20個國家的境外生熱情參與，跨文化學習開啟全球視野。

朝陽科大國際暨兩岸合作處表示，今年的國際文化周現場除了安排印尼、越南、馬來西亞學子及朝陽原野風青社表演，國際學生更準備傳統家鄉美食，如蒙古特色小吃火燒兒餅、印度黃金餃、越南糯米飯及香港凍檸茶等，師生大快朵頤，校園裡充滿濃濃異國風情。

校長鄭道明表示，朝陽科大的辦學願景就是成為一所世界級大學，多年來致力營造國際友善校園環境，不但連續6年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學，更與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，有來自全球5大洲、20個國家的境外生，並增聘印度、土耳其、美國及日本等16國外籍師資，提升學子的國際視野及全球競爭力。

由於辦學績效亮眼，朝陽科大吸引近千名國際學生就讀，分別來自德國、西班牙、捷克、墨西哥、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、日本、港澳、蒙古、印度、尼泊爾、吉爾吉斯、奈及利亞、衣索比亞、巴布亞紐幾內亞等國家。國際長柳立偉表示，今年國際文化周是朝陽國際學生成立的國際文化交流社協辦，希望透過活動來增進境外生及本地生的交流，展現不同國家的特色及文化，讓校園更國際化。

擔任今年國際文化周活動主持人的印尼學生李莉霞表示，她十分喜歡朝陽科大的學習環境，師長十分關心國際生，並經常安排校內外多元學術及文化體驗活動，來台求學收穫滿滿；而就讀航空機械系的奈及利亞學生Victor則表示，朝陽讓他開啟全新思維，除了航機修護專業訓練，他也認識了很多不同國家的朋友，跨文化學習豐富生活。