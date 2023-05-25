據俄羅斯衛星通訊社25日報導，日前俄羅斯最大銀行、俄羅斯儲蓄銀行行長兼董事長赫爾曼·格列夫表示，大陸的重新開放積極地促進了投資增長。同時⼈⺠幣在俄羅斯的進出口交易中的市占率也在繼續增長，預計2023年，中俄貿易人民幣的交易量將增長10倍。近日出訪大陸的俄羅斯總理米舒斯京24日也表示，俄中之間70％的跨境結算已在使用盧布和人民幣，相信今年俄羅斯和中國能將貿易額增加到2000億美元。

根據觀察者網引述赫爾曼·格列夫表示，⼈⺠幣在俄羅斯的進出口交易市占率將繼續增長。短短⼀年，⼈⺠幣在俄羅斯出⼝交易中的占比從2％增長到18％，在進⼝交易中的佔比從5％增長到27％，這是令⼈印象深刻的增長態勢。在俄羅斯儲蓄銀行也看到客戶對友好國家的本幣表現出濃厚的興趣，⽽⼈⺠幣在這⽅⾯是毋庸置疑的領先者。因此預計與去年相⽐，2023年中俄貿易人民幣的交易量將增長10倍。

據了解，俄羅斯儲蓄銀⾏是俄羅斯最⼤的銀⾏。截⾄今年第1季，俄羅斯儲蓄銀⾏在利潤規模上進⼊全球⼗⼤銀⾏之列，約合337億元⼈⺠幣。除了傳統銀⾏服務，客戶還可以通過俄羅斯儲蓄銀⾏購買保險、註冊公司、獲得政府官⽅證明、寄送包裹等等。