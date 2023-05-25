朝陽科大穆斯林學生至台中清真寺參與「伊斯蘭開齋節慶祝活動」，並擔任穆斯林友善環境導覽志工(朝陽科大提供)

境外生在朝陽科大，學習之餘不忘旅遊與公益！除了有境外生與本地生一起赴墾丁體驗潛水，另外還有穆斯林學生為慶祝開齋節而擔任清真寺志工，備受肯定。

朝陽科大國際暨兩岸合作處日前舉辦「境外生冒險犯難暨學伴交流活動」，特別安排境外生與本地生一起至墾丁體驗潛水活動及文化參訪，共吸引來自西班牙、德國、捷克、蒙古、吉爾吉斯、韓國、印尼及台灣等30位師生參加。此前國合處也曾邀境外生挑戰台灣百岳，花蓮縣秀林鄉富世村與南投縣仁愛鄉大同村之間的石門山。

另今年伊斯蘭齋戒月（Ramadan）結束為期1個月的封齋，為了慶祝穆斯林一年中最重要的節日「開齋節」，朝陽科大國合處特別安排穆斯林學生至台中清真寺參與「伊斯蘭開齋節慶祝活動」，除了擔任穆斯林友善環境導覽志工，並協助伊斯蘭特色清真市集場地布置及接待工作，受到一致肯定。

由於辦學績效亮眼，朝陽科大吸引全球5大洲、20個國家近千名境外生就讀，分別來自德國、西班牙、捷克、墨西哥、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、日本、港澳、蒙古、印度、尼泊爾、吉爾吉斯、奈及利亞、衣索比亞、巴布亞紐幾內亞等國家。