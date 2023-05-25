中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）個性大方開朗，又有173公分的高挑身材，在IG引來26萬名粉絲追蹤。近日，她自曝有人私訊自稱在做回收衣物，還說是做公益會拿回來修補清洗後送給需要的人，但要的竟然是內衣褲，令她無奈笑說雖然對方很有禮貌，但內褲這種貼身衣物真的不適合二手送給別人。

外型俏麗的短今過去就常因為不少經典語錄引來網友大笑，去年底中信兄弟德保拉再度入圍年度MVP，特別請來自家的啦啦隊女孩短今和希希錄影片祝賀，未料短今一開頭就直球嗆德保拉「不要再看林襄」，明明負責應援的是她們，希希更補刀說：「我們這麼認真幫你加油，然後你一直在看林襄？」

短今公開網友私訊。（圖／翻攝自sammie_923 IG）

而短今去年也大方自曝缺點，承認額頭髮量少，讓她沒自信，決定去做植髮，9個月後她大方分享成果，直言：「經可以把瀏海全部收起來，自然的程度讓我充滿自信，拍照也變得零死角，走在路上～風吹來不用再遮遮掩掩了」，並表示現在才知道做植髮並非男生的專利，鼓勵對前額髮際線沒自信的女孩都可以勇敢嘗試，「可以選擇美人尖、波浪髮線，或是任何你喜歡的髮線設計，真的超喜歡現在的成果」。

昨短今在限時動態分享一則網友的私訊，對方開頭自稱在做公益回收衣物的工作，但卻跟短今要「穿不到的內衣褲」，還自稱絕對會修補清洗乾淨捐贈給有需要的人，數量多少都不限，而短今仍一眼識破，無奈說：「雖然你很有禮貌，但內褲這種貼身衣物真的不適合二手」。