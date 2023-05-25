台灣高鐵2022年隨疫情趨緩、各項管制措施逐漸開放，運量自7月起逐步回升。全年輸運5,416萬人次，年增24.62％。共開出 54,054班次列車，年增7,262 班；座位利用率達53.31%，年增3.43%；而在營運安全方面，全年無造成傷亡之事故。全年平均準點率（誤點少於5 分鐘）為99.47%，全年平均發車率扣除不可抗力之影響後達99.99%。財務獲利方面，去年度營收為371.3億元，年成長22.8%，稅前淨利為42.7億元。

江耀宗指出，展望未來，台灣高鐵已完成2023-2027「5年中長期策略規畫」，將持續透過提升旅運品質與創新服務等積極作為，將「4T」策略落實至日常營運業務之中，面對快速變化的外部環境，亦不斷地與時俱進，持續打造更具包容性、韌性與永續的運輸，以實踐「成為引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景。