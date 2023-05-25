朝陽連續5年進榜THE電腦科學領域排名，資訊學院已有超過60位學子取得跨國雙碩士學位，學術專業獲肯定。(朝陽科大提供)

英國泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education，THE）公布2023年最新學科排名，朝陽科技大學進榜全球商業及經濟領域排名（Business ＆ Economics Rankings）601-800，電腦科學領域排名（Computer Science Ranking）800＋，工程領域排名（Engineering Ranking）1000＋，展現卓越學術研究及社會影響力。

朝陽科大校長鄭道明表示，英國泰晤士高等教育排名橫跨104個國家，是最具影響力的大學排行榜，朝陽能進榜全球商業及經濟、電腦科學及工程等三大領域排名，代表近年專注於科研投入已見成果。朝陽科大已連續6年蟬聯全球最佳大學排名，更接連於多項國際化權威排名上表現傑出，包括進榜世界大學影響力排名、全球最佳年輕大學排名、亞洲地區最佳大學排名、全球新興經濟體大學排名等。

朝陽科大今年首度進榜商業及經濟領域排名，主要是因為國際合作論文發表及論文引用度提升，表現亮眼。管理學院院長傅鍾仁表示，管理學院國際期刊論文發表數持續增長，近2年Scopus資料庫收錄論文超過300篇，並聚焦智慧金融、數位轉型、電子商務、樂活管理、永續管理，有多位老師名列史丹佛大學統計全球排名2％的學者（World's Top 2％ Scientists），全面帶動研發與產學合作能量。此外，因應數位金融時代需求，更建置「金融科技創新教學平台」，提供加密貨幣交易模擬系統、區塊鏈會計系統、智能企業評價系統、保險理賠區塊鏈，全方位結合金融、管理、智能科技等專業，以培育跨領域金融科技整合專業人才。

朝陽科大電腦科學領域連續5年進榜，國際期刊論文發表數增長3倍，也全面帶動研發產能，包括人工智慧、物聯網應用、大數據、工業4.0、智慧影像辨識及智慧商務等都有長足進步。資訊學院院長廖珗洲強調，為提供產業自動化導入智慧化服務，更設立「A²I智慧產業技術研發中心」，將傳統產業逐步導向自動化與智慧化，全方位培育IT跨領域整合專業人才，累計已有超過60位學子取得日本會津大學、日本岩手縣立大學及德國東巴伐利亞雷根斯堡應用科技大學的跨國雙碩士學位，大幅提升國際競爭力。

透過校級研究中心，帶動研發與產學績效，朝陽科大連3年進榜THE工程領域排名。(朝陽科大提供)

工程領域排名已連續3年進榜，理工學院院長楊錫賢表示，透過重點特色計畫培植校級研究中心，帶動研發與產學績效。其中「非破壞檢測研發中心」擁有多項領先全球的檢測技術，更投入研發應力波檢測、熱影像與光學影像分析、三維點雲建模技術，結合無人飛行載具研發自動化非破壞檢測技術，可診斷坡地防災與土木結構健康等，專業受好評。

而「健康農糧中心」利用研發多種費洛蒙劑型配方與原體合成於田間活性試驗、食品檢測稽核，建構具品質認證、環境評估與行銷創新等應用，推廣友善耕作不遺餘力；「環境資源永續再利用研發中心」具備多項國際TAF環境檢測認證項目，並針對國際減碳趨勢與綠色能源提出解決方案，滿足企業碳足跡、碳盤查等需求，朝向淨零碳排永續發展，深獲肯定。