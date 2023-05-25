ChatGPT引爆AI大商機，各大廠捨棄傳統伺服器轉向建置AI伺服器，帶旺AI伺服器供應鏈，由於AI伺服器散熱風扇因功耗更大，散熱風扇從6028升級為6056，馬達從一顆變成兩顆，產品ASP也大幅提升至80%到90%，成為散熱風扇廠成長新動能。外資AI喊買

車用及伺服器等產品開始進入收割，尤其是高階伺服器出貨逐步放量，加上成本降低，推升建準毛利率逐季攀高，今年第1季合併毛利率攀升至26.45%，營業淨利率達11.31%，分別年增7.85個百分點及7.17個百分點，單季稅後盈餘為2.77億元，年增81.58%，每股盈餘達1.11元；累計前4月合併營收為41.78億元，年增4.26%。

展望第2季，建準財務長李為仁表示，高階伺服器占比會再提升，第2季產品組合可望比第1季更好，第2季毛利率優於第1季應可期待，至於下半年的毛利率，雖然因NB銷售可望觸底反彈，但NB毛利率低於平均值，可能會稀釋掉部分毛利率，但若高階伺服器銷售持續往上，毛利率往下掉的機會不大，預期下半年毛利率仍有改善的空間。

日系外資最新報告看好建準前景，給予建準「買進」評等，目標價91元。