美國總統拜登將提名非裔空軍上將布朗（Charles Brown）接替參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）的職務，擔任美國軍方位階最高官員。密利的任期將於今年9月屆滿。

法新社報導，布朗可望成為繼鮑爾（Colin Powell）1989年到1993年擔任參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席後，第2位肩負這項重責大任的非裔軍官。

白宮透過聲明表示，將在玫瑰花園（Rose Garden）的儀式上提名布朗接替密利。

目前擔任美國空軍參謀長的布朗1984年被任命為軍官，是一位經驗豐富的飛行員，飛行時數超過3000小時，其中130小時是在作戰狀態下進行。

他曾指揮過一個戰鬥機中隊和兩個戰鬥機聯隊，以及隸屬於美軍中央司令部和美軍印太司令部的美國空軍。

2020年，明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死後，布朗錄下一段感性的影片訴說自己的個人經歷，包括在美國軍隊中遭到歧視。

布朗說：「我想著我的空軍職涯，我往往是我中隊裡唯一的非裔美國人或高階軍官，屋子裡唯一的非裔美國人。」

他說：「我想著我要表現零失誤所感受到的壓力，特別是對於我認為對我這位非裔美國人期望較低的主管們而言。」

「我想著自己必須加倍努力，來證明他們對非裔美國人的期望和看法是站不住腳的。」

布朗仍須取得美國聯邦參議院確認才能接替密利。密利從2019年起擔任參謀首長聯席會議主席。

但布朗恐怕還需要等上一段時間才能獲得確認，因為共和黨籍參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）以反對國防部針對生殖健康照護的政策為由，擱置了約200名高階軍事人員的任命案。