為擴大海外校友的凝聚力，朝陽科技大學昨（24）日成立蒙古校友會，推舉資訊管理系應屆畢業生杜雅君接任首任會長，由朝陽科大校長鄭道明親自授旗，期勉蒙古校友會能傳承朝陽精神，繼往開來。蒙古校友會也是朝陽科大的第7個海外校友會，今年預定將在成立印度及日本校友會，並於明年30周年校慶成立世界校友會。

朝陽科大校長鄭道明(右)授旗，由蒙古校友會首任會長杜雅君(左)代表接受。(朝陽科大提供)

2018年蒙古多個團體率團參訪朝陽科大並簽署學術合作協議，並規劃開設資訊專班、營建專班等，由蒙古政府提供獎學金，遴選優秀高中生至朝陽就讀，5年下來成果豐碩，今年已有首屆畢業生且成立海外校友會。

鄭道明表示，朝陽的辦學願景就是成為一所世界級大學，不但積極招收世界5大洲近千名境外生，海內外校友人數更達8萬名，菁英遍布全球。蒙古幅員遼闊、土地是台灣的50倍大，近年來，透過台灣蒙古教育中心，朝陽科大陸續與蒙古中央省、中戈壁省、南戈壁省、巴彥洪戈爾省、前杭愛省、後杭愛省、布爾干省、札布汗省、東戈壁省等9個省份簽訂學術合作協議。目前朝陽有42位蒙古學生，其中就讀企業管理系台灣產業策略發展博士班的蒙古學生辛采彩更榮獲全球領袖2022留學台灣獎學金，表現十分優異。

朝陽科大蒙古校友會成立大會合影。(朝陽科大提供)

杜雅君表示，蒙古學生在台灣學習期間，受到朝陽師長悉心指導與照顧，大家都希望畢業之後能盡一己之力，回饋母校。新成立的蒙古校友會副會長及秘書長分別由應用英語系達麗及資管系蒙米安擔任，未來希望能串聯更多蒙古校友，成為朝陽力量在海外的延伸。

校友服務暨職涯發展處處長許世宗強調，目前朝陽科大已成立馬來西亞、香港、越南、韓國、澳門、印尼、蒙古等7個海外校友會，預計7月成立印度及日本校友會，並規劃明年3月朝陽30周年校慶盛大成立「世界校友總會」。

就讀朝陽科大企業管理系台灣產業策略發展博士班的蒙古學生辛采彩(後排右三)，榮獲全球領袖2022留學臺灣獎學金，表現優異。(朝陽科大提供)

校友總會理事長王志盟表示，今年朝陽科大將有第1屆蒙古畢業生，期盼透過蒙古校友會的成立，促成台灣與蒙古雙邊學術、經貿及文化等多元發展。