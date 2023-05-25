天主教香港教區24日晚間在香港堅道座堂舉行「為中國教會祈禱日」，榮休主教陳日君樞機，以及兩名資深大律師李柱銘和張健利均以教徒身分參與。主教周守仁在中文講道時表示，天主教會歷史中，曾經犯過一些錯誤，但強調教會在當今中國，「不會以殖民心態自居」。

香港《明報》報導，周守仁指出，現任教宗方濟各推動與中國大陸對話溝通，希望會眾為雙方可以放下對對方預設、假設和成見禱告，以同理心，進一步互相了解，建立互信。

周守仁說，中國教會與國家命運不可分割，因為教會子民都是中國人，而教會在歷史上曾風雨飄搖、面對不同形式困難，中國近代歷史也面對不同折騰和壓迫，但教會仍能在某些地方成長和發展，近代中國滅貧也得到亮麗的成績。

周守仁還呼籲，教友為中國及教會展開新篇章祝禱，並說上主是歷史的主宰。他舉例說，中國大陸華東地區19世紀曾發生教難，平息後耶穌會在當地興建教堂，至今屹立超過100年。