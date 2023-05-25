教育部統計2021年各級學校通報學生自殺自傷人數是40人、2022年則是35人，這形成教育的一大問題。在今天一場公聽會中，學生及教團均表示，要學生寫自述書及學校濫用懲處等校園文化，可能是造成學生自殺自傷的原因之一，教育單位應該重視。

立法院教育及文化委員會今天召開「兒少自殺原因回溯調查機制」公聽會，邀請教育部、衛福部及學者專家討論如何預防兒少自殺。

衛福部統計0至24歲年齡層自殺死亡率連續5年上升，且2021年高達261人，占全年齡層自殺死亡人數的7.2％。衛福部表示，長期而言我國0至17歲兒少自殺死亡人數有微幅增加。而教育部也表示，2021年學校通報學生自傷自殺人數是40人、2022年是35人。

教育部次長林明裕表示，已訂定「已訂定校園學生自傷三級預防工作計畫」，有效推動各級學校執行初級預防（發展性輔導）、二級預防（介入性輔導）、三級預防（處遇性輔導）工作，建立落實學生自我傷害的三級預防工作模式。

不過高中生聞英佐表示，教育部三級輔導機制對學生的掌握度很差，很難防止學生自殺自傷。譬如，老師根本不知道班上每個學生的心理狀態，而一些學生若遇到問題去找輔導老師，老師會發起究責，最後搞得大家都知道，造成更大的困擾。事實上，很多自殺自傷的學生，根本沒有尋求過學校內的輔導。

聞英佐進一步說，校園文化確實是學生自殺自傷的原因之一，有些學校（尤其是私校）長期用不人道、違反人權的方式管教學生，加上課業壓力大及家庭問題等，學生在那種環境中感到絕望，就會發生意外。

人本教育基金會執行長馮喬蘭則說，許多學校在未通知家長家長狀況下要求學生寫自述書，並且將自我反省內容作為懲處理由；同時，學校浮濫使用學生懲處，在未給予糾正的狀況下，就直接記警告、記過等。這樣的校園文化，讓一些學生覺得受委屈，就會想不開。

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