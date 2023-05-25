台灣洗錢詐欺案猖獗，蔡政府推動「打詐5法」中《洗錢防制法》新增「人頭帳戶罪」，規定提供人頭帳戶者將先由警察機關裁處告誡，告誡後5年內再犯，將構成3年以下徒刑刑責。由於現今人頭帳戶案件量，已成為檢察機關偵辦詐欺案龐大案源，因此檢察機關擔憂該法實施後，針對目前偵審中的大批案件處理方式恐無所適從。對此，台灣高檢署25日召集全國各地檢署開會研商，尋求解決因應做法。

國內洗錢、詐欺案泛濫，讓台灣蒙上「詐騙之島」的惡名，行政院通過「打詐行動綱領1.5版」，跨部會修「打詐5法」並投入13億經費及上百人力，全面遏止詐欺犯罪發生。但基層檢察官批評，詐欺案件量暴增讓檢察官被淹沒，高檢署「只說不做」，要人沒人，要錢沒錢，「打詐1.5絕對是國家級的世紀詐騙案！」，事後法務部、高檢署都說明，會以修法及增加人力方式，減少詐欺案件的案源，減輕檢察官的負擔。

立法院日前三讀通過《洗錢防制法》第15條之 1、第15條之2修正案，增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪，就收簿集團為獨立刑事處罰規定，最重可處5年有期徒刑，得併科新台幣400萬元以下罰金。另明定任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，違反者先由警察機關裁處告誡，告誡後5年以內再犯者，處以3年以下有期徒刑的刑事處罰。

但修法前檢警對於提供人頭帳戶的涉案人，是以詐欺或洗錢罪的幫助犯偵處，法院也據此判決，由於基於修法後，法律適用的「從新從寬」原則，目前仍在地檢署偵查、法院審理的人頭帳戶案件均將以新法處理，可預見有大批人頭帳戶案件將被判處無罪。

而且未來警察機關對於初涉人頭帳戶犯行的人士，將先施以行政裁處，開具告誡書，若告誡後5年內再犯，才構成3年以下徒刑刑責，不少檢警人士擔心此舉不但不會減少案源，反而造成檢警法律適用及偵查上的困擾，因此台灣高檢署今召集全國地檢署開會研商解決之道。