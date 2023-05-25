在職場中，有些人刻苦耐勞，即使遇到挫折也會勇往直前，但有些人遇到壓力時則會動不動就跟人訴苦，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、巨蟹座、雙子座一旦覺得心裡苦的時候，就會把離職掛在嘴邊。

▍雙魚座

雙魚座骨子裡喜歡過著閒雲野鶴的步調，所以在面對職場的困難與挫折，會習慣先躲著，而不是勇敢面對。壓力和困擾若持續著，他們會有快被搾乾的抗拒心理，而辭職二字一旦出現在腦中，情緒就會被牽著走，私下的牢騷抱怨也就越來越多。

▍巨蟹座

巨蟹座敏感多疑，喜歡安穩環境的他們，面對壓力時，都會變得戰戰兢兢，久了便會覺得是種折磨，安全感是巨蟹座最在意的事，此處若不行，就會想另覓新的環境，但新的環境也不見得好，而因此糾結著，這時辭職二字就會一直掛在嘴邊。

▍雙子座

善變的雙子座，比較缺乏一步一腳印的耐心，做任何事經常三分鐘熱度。職場中一旦感覺被束縛了、不自由了，沒成就感時，就會待不住想換新環境，原本就意見多的他們，一旦有了離職的念頭，就會一直掛在嘴邊。