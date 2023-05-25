奧丁丁揪你現可提供全球旅人於ChatGPT Plus搜尋指定旅遊地點住宿推薦，主打「各國語言搜尋」、「多重條件設定」兩大服務優勢，在全球疫後旅遊潮持續回溫之際，滿足各國旅人搜尋美國、泰國、日本、台灣等地飯店旅宿，更有望提升台灣數千家在地旅宿曝光機會。

2019年登場的奧丁丁揪你，在全球旅遊業備受新冠疫情衝擊下仍逆勢突圍，2022年底與兩大國際合作夥伴合作。目前平台提供美國、日本、泰國、台灣各大重點城市近6萬間星級飯店與質感旅宿供旅人選擇，下半年將持續開發東南亞、歐洲等地優質房源。

奧丁丁集團（OwlTing Group）此次宣布推出「奧丁丁揪你ChatGPT Plugin」，可提供全球旅人於ChatGPT付費版使用各國語言搜尋指定地點房源，還可設定房價範圍、指定日期、入住人數與房型、顯示幣別等多重條件。

奧丁丁集團說明，ChatGPT將基於自然語言處理（NLP）技術，以人性化回答提供符合條件的房源推薦，民眾點選連結即可跳轉至奧丁丁揪你平台，預訂台灣、美國、日本、泰國各大城市飯店旅宿。

奧丁丁揪你業務經理蔡宛芷表示，奧丁丁揪你ChatGPT Plugin可選擇以各國語言輸入問題、指定呈現幣別、以精確地點搜尋等多項服務優勢，若有多天數行程更可一次提供不同日期及地點的各國住宿推薦，能輕鬆查找各國住宿，更精準且快速滿足需求。

蔡宛芷指出，奧丁丁揪你希望在全球旅遊持續復甦之際，透過開發奧丁丁揪你ChatGPT Plugin服務，讓全球旅客更有機會搜尋到台灣數千家在地房源，進一步提升台灣旅宿業者曝光，讓更多台灣質感旅宿、特色房源有機會被世界看見。

奧丁丁集團資料科學部資深AI工程師陳振瑋認為，生成式AI衍生相關應用未來將成為大眾搜尋資訊的重要管道之一，甚至改變民眾規畫行程及搜尋合適住宿方式。奧丁丁揪你ChatGPT Plugin可作為全球旅人的AI智慧旅遊助理，將持續收集使用者回饋並優化服務。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，集團旗下服務涵蓋區塊鏈應用、電子商務及金融科技（FinTech）服務，自2020年起在生鮮食品電商平台奧丁丁市集（OwlTingMarket）導入自動化推薦功能，根據使用者行為推薦合適商品，並積極於旗下其他服務導入AI應用。

王俊凱指出，此次在集團深耕多年的旅遊業率先推出奧丁丁揪你ChatGPT Plugin服務，旨在提供全球旅客更友善、便利的訂房體驗，下一步奧丁丁體驗（OwlTingExperiences）也將推出Plugin服務，未來更將積極結合最新技術應用。