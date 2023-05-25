華固在去年度共推6筆建案，總金額約240億元，平均銷售率超過8成，鍾榮昌說，今年度房市景氣雖然不佳，不過，目前銷售中的新北泰山「華固一莊」及士林「上文林」銷售率約7成，高於市場的平均銷售率在3~4成，今年度業績仍樂觀。

華固今年第2季持續認列新莊商辦案「國家置地」，法人預期，單季毛利率將上看37%左右，此案部份持續在4、5月認列，本案今年可認列金額估為60多億元。另外，下半年將陸續有100%完銷的「月河」案，及已整棟售出的北士科商辦大案「樂富中心」陸續交屋，法人看好華固今年獲利表現。

鍾榮昌指出，2022年台灣房市由勝而衰，今(2023)年房市將呈現「量縮價微跌」，預期將進入2~3年的調整期，在總統大選前整體房市不會有好消息，選後則是要看政策如何。目前房市量縮，鍾榮昌認為這並不是壞事，量縮是好現象，平均銷售4成以下大家就不太會推案，大家順勢而為，選擇性管制使得需求一定下降，但供給也降，對市場來說就比較好。另外，房市各項利空需要時間消化，房價沒有上漲的利基，目前物料價格雖然回檔，成本壓力縮減，但工資未跌、利息又增加，想要房價大幅下降並不容易，而購屋需求也還在，打房買盤也減少，預估今年房價將微跌。