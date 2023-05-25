證交所統計，今年4月台股當沖總成交金額占整體集中市場比重近40％，當沖交易熱絡，不只因為證交稅稅率減半誘因，投資人採取當沖交易，更可靈活運用有限資金進行投資布局。但往往因為投資人未能隨時盯盤，錯失反向沖銷時機。使用元富「當沖條件單」則可協助投資人盯盤，並執行投資人預先設定進、出場條件，在當日進行三階段沖銷保障，自動鎖利停損，增加獲利機會。

元富證券「當沖條件單」具有三大亮點特色：1、三階段沖銷保障：一次設定進、出場委託條件，進場單成交後，原則於盤中交易時段，依出場單條件反向沖銷，立即鎖利停損；若出場單於當日13：25前未觸發或未成交，系統將啟動收盤前沖銷機制，若收盤前仍未能沖銷，系統將再度啟動盤後定盤沖銷，以降低股票未能反向沖銷的問題；2、系統監控：當沖投資人可當日預約監控情境，系統可輔助盯盤，並依投資人設定條件送單，即時掌握進、出場時機；3、鎖利停損：系統監控盤中走勢，依投資人設定情境自動出場，達成鎖利停損目標。