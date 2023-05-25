研華2022年合併稅後淨利為107.57億元，年增30%，全年度每股稅後盈餘(EPS)達13.85元，研華2022年獲利、股利雙創歷史新高紀錄。股東常會同時決議通過盈餘分派案．合計每股配發11元．總配發率近八成。

董事長劉克振於會中表示，研華成立迄今已邁入40周年，營收規模突破23億美金、市值近百億美金，研華已正式啟動下階段轉型，經營傳承方面以「專業經理人體制」為基調；內部則進行HCM(Human Capital Management人力資本管理)系統導入，強化全球引才、育才及留才機制，並搭配員工認股權憑證計畫，預計有400個員工可取得，以提升企業核心競爭力。

研華股東會完成董事全面改選．第15屆董事會總席次由原本的七席增加為九席(含獨立董事三席)，新任董事包含前資誠會計事務所(PWC)所長張明輝、台大名譽教授李吉仁及創辦人家族二代劉蔚廷。研華董事會嶄新隊形同步強化策略發展與公司治理，為下階段企業傳承及轉型奠基。其中劉蔚廷新當選，在公司也十年了，目前為公司協理。

研華董事長劉克振說明，公司進入傳承階段，傳承規畫採專業經理人體制，除了三位總經理經理人以外，經營委員會會由七位以上組成，成為公司經營主體。而董事再加入一位創辦人家族成員，共兩位家族成員，讓董事席位增加至九席，創辦人家族不會超過三分之一，創辦人家族再度進入董事會，使得創辦人經營理念得以傳承，與經理人共治達成平衡，培養不同梯位，對長期經營達成有利局面。

當選名單中董事共六席，包含劉克振、研華文教基金會代表人何春盛、科辰投資(股)公司代表人劉蔚志、研本投資(股)公司代表人劉蔚廷、陳弘澤、李吉仁；獨立董事共計三席，由劉文正、林嬋娟及張明輝出任。

展望2023年，全球景氣放緩及區域市場不確定性猶在，高庫存問題也仍待時間去化。伴隨各國對能源與環保意識重視，能源轉型趨勢亦帶來諸多機會，特別是電動車快速普及，帶動智慧能源方面的巨大商機，包括風能、太陽能、EV電池產能擴建；公用與家用充電樁設備拓展、節能與儲能需求提升等。此外，疫情時代所帶動的線上購物熱潮及後疫情時代的消費回溫，帶動智能零售與智慧倉儲之應用；伴隨全球高齡結構衍伸的智慧醫療與照護設備等剛性需求，將推升物聯網產業持續高速成長。

因應能源轉型、智慧升級、長照醫療趨勢帶來的大商機，研華在SBU、RBU、Operation方面皆不斷優化。事業體方面，積極進行產業與產品的布署，鎖定設備製造商、工廠自動化、能源管理及智慧醫療等高成長應用聚焦發展。區域業務組織方面，集結區域在地資源，發揮貼近客戶、跨區服務的領導綜效。生產製造與後勤單位方面，於存貨去化、客戶訂單達交與生產效率提升等重點項目落實精實管理，並訂定清楚可達成的目標。

綜觀2023年整體展望，雖面臨總體景氣不佳、需求相對遲緩的外在挑戰，研華積極掌握技術趨勢及產業機會，內部深具信心，今年營收與獲利可望持續成長態勢，再創企業新價值。