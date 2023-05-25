新竹1名60多歲婦人，輕信網路上投資廣告，誤以為投資靈骨塔能賺錢，竟然把自有住宅房屋所有權狀交給詐騙集團，結果遭嫌犯拿去抵押借款，導致被害人痛失400萬元，新竹市警察局第三分局調查後，循線逮捕李姓嫌犯，全案依詐欺罪嫌送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

警方指出，這名六旬婦女，希望藉由投資靈骨塔賺取金錢，因而輕信網路上投資廣告與詐騙集團成員聯繫，該犯罪集團則指派李姓成員，前來新竹與該名婦人見面。為取信被害人，李嫌也現場提示1張土地所有權狀（非殯葬用地）和土地現狀（福壽園區）的相片供被害人看。

被害人不疑有他、信以為真，將自有住宅房屋所有權狀交給李嫌，李嫌後來又把權狀轉介給其他共犯抵押借款，導致被害人損失400萬元。

警方獲報後積極調查偵辦，讓被害婦人以「加碼投資」為由，與李嫌約定時間地點見面，埋伏已久的偵查隊員警當場逮捕李嫌。另外，警方也循線在李嫌停放他處所駕駛之自小客車內，起獲教戰手則、土地所有權狀、投資靈骨塔廣告等相關犯罪證物，全案依詐欺罪嫌報請新竹地檢署偵辦，承辦檢察官複訊後，向新竹地方法院聲請羈押獲准。

新竹市警察局第三分局指出，依據轄區受理詐欺案件統計，以「分期付款」、｢假投資｣、｢假網拍｣位居受理案件數前3名，其中又以「假投資」詐騙金額為最高，單筆損失金額最高上千萬，最少也有數十萬至百萬之間。

受害年齡層則視詐騙投資項目種類而有不同，近來有多起中年民眾遭詐欺集團以「投資靈骨塔」為誘餌，詐騙得逞，警三分局偵查隊也特別與市府社會處共同在「高年級生俱樂部-靈活腦學苑」，向中老年民眾宣導詐騙，盼阻止更多長輩受害。

第三分局分局長林炎巨提醒，切勿輕易聽信網路上之投資訊息，也不要接受陌生人之投資建議，近來詐騙集團更利用網紅、藝人、財金專家、政治人物之頭像，於網路平台刊載投資廣告訊息，如有遇到疑似假投資訊息，前往警察機關或撥打165反詐騙專線請求協助。