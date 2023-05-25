藝人鄭家純（雞排妹）昨（24）日在臉書表示，民進黨總統參選人賴清德的總幹事潘孟安兩次向她確認2024立委是否願接受徵召？並傳出「戰場」是台北市中正萬。最新消息則指，某不具名民進黨立委私下表示，若民進黨要鄭家純出戰，建議將和其有恩怨的網紅陳沂一併徵召，免得被民眾黨主席柯文哲捷足先登。不過陳沂24日晚間給出回應，稱「自己不願意配合！」

鄭家純昨提到最近兩次和潘孟安對話的相關內容，稱第一次和潘會面時，對方第一句話就是：「不好意思要來害妳了。」她當下回應「願意幫忙，不會用無黨籍，去哪都可以，配合你們的需求」；而第二次見面時被告知選區，結果近日又傳出異動，但鄭家純強調，自己會配合民進黨的決定。

據《CTWANT》24日報導，潘孟安出手布局「雞排妹」曝光後，一名綠營立委表示，「那就要找陳沂參選，兩個人都要找，不然雞排妹效益大減」。該立委強調，鄭家純過去長期和陳沂在網路上較勁，且陳本人也是生於政治世家，加上常對公共議題表達意見，對政治並不陌生，另陳沂4年前也曾說支持總統蔡英文，因此民進黨最好鄭、陳兩個人都徵召，製造雙姝效應，共挺賴清德。

陳沂過去與雞排妹發生多起糾紛，從「黑菊說」到鄭公布陳沂手機號碼遭判有期徒刑4月，兩人堪稱是死對頭。對於鄭家純願接受民進黨徵召選立委，陳沂在臉書回應，「在此表示，我不願意配合，我忙著環遊世界吃喝玩樂，一點都不想為人民服務喔！拿錢來談啊」。她今（25）日又發文補充，回應外界的說法，「那個賴清德，2024我還來不及滿40歲，所以沒辦法找我搭檔副總」、「柯文哲就不用了，感覺很摳，意見又一堆太煩了。」

但看到民進黨頻頻點名網友、藝人出來選立委，網友多數不買帳，留言「我們這個國家倒底是怎麼了？」、「四處徵召網紅，這是什麼政黨」、「天啊國家立法竟然都交給這些咖？」、「民進黨真以為柯文哲邀陳沂，陳沂就一定會選？民進黨是選舉選到腦袋壞掉了嗎？還是民進黨真以為網紅出來選，選民就會如喪屍般，毫無思考能力的去投票支持？」、「萬華是不是欠民進黨很多阿？不然派這個，民進黨年輕人只剩這些？」、「這話題是要用來壓陳歐珀的吧」、「只為選舉不為做事」、「傻眼貓咪」。