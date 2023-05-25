裕隆在防疫險相關損失不再影響之下，第一季稅後淨利12.01億元，單季每股稅後純益（EPS）1.2元，轉虧為盈。回顧2022年，因認列新安東京海上產險防疫險相關損失約97億元台幣，但由於大部分保單於3、4月到期，且主要損失已都認列於2022年，以第一季觀察，新安東京海上產險單季已轉為獲利，防疫險影響已消除，預估第二季起，裕隆汽車獲利可望恢復正常，由轉投資事業貢獻主要獲利來源，不再受到防疫險相關損失干擾。

納智捷品牌純電動車n7車款，預購量已達2.5萬台，將於第四季開始小量交車，預計2024年第一季交完首批預購數量，若實際交車數，超過納智捷品牌年產5,000台左右的損益兩平點，納智捷品牌將可轉虧為盈。而隨著納智捷n7車款交車，國內將有國產品牌純電，以及進口純電品牌車系並存，台灣進入電動車新世代，後續納智捷品牌營運，需視電動車銷售狀況而定。

裕隆2022年每股淨損4.8元，法人估計，展望2023年，預估在防疫險相關損失消除，轉投資裕融企業、裕日車、中華汽車等貢獻穩定獲利下，預估2023年稅後淨利63.67億元，較2022年呈現轉虧為盈，EPS為6.37元。