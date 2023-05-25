香港演員楊茜堯，憑著在古裝劇《宮心計》飾演反派的精湛演技，成為無線電視TVB旗下「四大花旦」之一，2016年與男星羅子溢(原名：羅仲謙)結婚後，育有一對兒女，一家幸福四口讓人稱羨不已，不過昨(24日)卻突然暴走發文，引發網友揣測7年婚姻是否生變。

楊茜堯在instagram曬出皺眉憤怒的表情圖案，並寫下：「當感到憤怒和失望時，可以做點什麼事」，疑似在宣洩不滿情緒，接著更Hashtag「講大話甩大牙」、「我不出聲不代表我不知」、「不要問我不會答你」，還不忘強調「一次又一次」，似乎無法繼續容忍對方不知悔改的行徑，由於未透露原因，引發外界揣測是否婚姻亮起紅燈。

對此，網友紛紛留言關切：「不要生氣呀，傷身，為了他人不值得傷害自己的呀」、「一次不忠，百次不用，無誠信既男人留來何用？離婚啦」、「做人要懂用平常心去看事情。能相知相遇相守是一種緣份。退一步就海闊天空了」、「想想如何多愛自己會比較好」、「等隔段時間再看看有無轉機，等待時間去解決」、「謊話總會被識破，知錯能改，饒恕別人是自己的榮耀」，不難看出都將矛頭指向老公羅子溢。

根據《香港01》報導，楊茜堯解釋是對朋友失望，感觸良多才會發文，得知被網友揣測婚姻疑似觸礁，她希望外界不要做過多聯想，至於老公羅子溢也透露是太太對某位朋友很失望，工作結束後會跟她聊聊。