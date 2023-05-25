高雄一名在菜市場賣玉米的吳姓女子不滿中度智能障礙的妹妹幫忙顧攤時算錯錢，一氣之下毒打妹妹還痛罵「妳怎麼不去死一死」，接著把妹妹反鎖、關在8樓窗台後就去睡覺。吳女醒來時，發現妹妹已墜落慘死在1樓防火巷，高雄地檢署依拘禁致人致死罪將吳女起訴。

吳女與妹妹相依為命，平時在菜市場賣玉米維生，妹妹也會在旁幫忙。某天生意正好，客人夾完玉米後直接要吳女妹妹算錢，吳女妹妹對算帳一竅不通，但有樣學樣學姊姊收錢，還多找了錢給客人。事後吳女清點現金時發現短少，質問妹妹，才發現妹妹亂找錢，損失不少。

2022年2月某日上午，吳女氣到在外喝酒澆愁，回家時看見妹妹，氣得大罵「幹你老師、妳怎麼不去死一死、笨蛋、白痴」，還抓起木棒、衣架狂扁妹妹。為了懲罰妹妹，吳女還要妹妹自己爬上窗戶外面的窗台，自己吞了安眠藥後就進房睡覺。

吳女妹妹就這樣被關在8層樓高、卻僅能蜷縮蹲坐的窗台上，但窗台僅高58公分，害怕的她疑似為了脫身，不慎翻出窗台外，直接墜落1樓防火巷。5樓鄰居聽到遮雨棚遭不明物體砸中、發出巨響，探出頭看，驚見一名女子慘死防火巷，趕緊報警處理。

睡夢中的吳女被門鈴聲吵醒，一開門發現是警方上門，才得知噩耗，對於自己「一語成讖」相當懊悔。

吳女經送醫，發現全身多處骨折、臟器破裂、挫傷、出血、腦幹幾乎橫斷、大量氣血胸與腹血，急救一小時後仍無效死亡。檢方查出，吳女不是第一次這樣拘禁妹妹，最後依拘禁致人致死罪將吳女起訴。

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