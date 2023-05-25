有「最辣議員」之稱的國民黨高雄市議員白喬茵，除了積極問政外，也不時在臉書和粉絲分享家庭趣事，近日她就透露與家中「政二代」的睡前談話內容，讓網友大讚「為民喉舌從此時此刻開始，我會投給她！」

認真監督市政的白喬茵，除了平時與民眾的互動外，也會將問政內容放到臉書上，供民眾進行檢視。日前她認真準備數據進行質詢，並將內容整理成一篇上千字的政策文，結果僅獲得1千多讚，反而分享25元的在地美食「大腸包小腸」，一舉獲得超過1萬個讚，讓她哭喊「這組流量密碼讓我猝不及防啊」、「大家還是要看一下政策文啦」。

近日白喬茵又在臉書分享與家中「政二代」的睡前聊天內容，只見女兒詢問「媽咪你下次可以不要再選舉了嗎？」讓白好奇詢問怎麼了，結果女兒一句「因為我晚上要睡覺會看不到你」，讓白只能說「我會考慮一下」。

不過女兒得到這個答案卻仍不滿足，馬上追問「所以你還要選喔？」白喬茵因此反問女兒是否知道選舉是為了什麼，結果女兒竟說「我知道，是為了選完放鞭炮，但我實在很擔心你們會燒到馬路上的人」，讓白笑說「好啦，下次不放鞭炮改玩仙女棒」。

「白家政二代」的童言童語讓網友也全都笑翻，紛紛說「純真的…政二代」、「多麼溫馨貼心的政二代啊！支持政二代！」「全台好多議員都是家有幼仔的媽媽喔，現在的女人真不簡單，顧小孩兼服務選民」、「為民喉舌，從此時此刻開始我會投給她！」