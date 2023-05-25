女輔導長登SWAG吐轉行心聲 喊「開創自己時代」曝尺度規劃 @chinatimesent

前中尉女輔導長「內內」和男友在營區連結的自拍片，因不明原因慘遭外流，引起軒然大波，兩人都被軍方記過、汰除。沉澱一陣子，內內轉戰成人平台SWAG，近日受訪時，談到被質疑為了想紅而自導自演私密片外流，霸氣地回嗆了。

內內先前開SWAG私密直播時，講到私密片外流一事，坦言當時手機裝MDM（智慧型手機自動化管理系統）時，慘遭有心人士偷翻拍，至於在營區自拍的原因？內內自嘲「我就是犯x」，還自爆「一開始是我先提出的」，勾起網友的好奇心，繼續追問營區連結是否較有感覺？內內直言：「當然會比較有感覺，因為在不對的地方做不對的事」，同時呼籲「請大家不要這樣做」，強調應該避免這樣的行為，而不是鼓勵或支持。

根據《NOWnews今日新聞》報導，內內轉戰SWAG後，遭有心人士質疑因為想紅，故意外流私密片；對此，內內回應：「不會有哪個女生想要把自己的私密影片流出去」，更直言：「我講一句很老實的，是能紅到哪裡去」。

事實上，內內曾公開發出聲明，強調「我從來沒有為了侮辱國軍或讓自己一砲而紅而故意在營區做出爭議事件」，她仍以國軍為榮，盼望外界別再把她跟「國軍」、「輔導長」等字眼牽扯在一起，不希望造成前同事的困擾。

內內與SWAG簽約2年，年薪比中尉高出5倍，她直言金錢是很大的誘因，目前先以大尺度影音和性感寫真為主，家人、男友都支持她的決定。而內內也提到簽約的另一個原因，是想呼籲其他同為網路性暴力的受害者，一定要為自己發聲，「我願意拍，不代表我願意被外流！」SWAG官方則表示，對女輔導長內內的加入感到非常興奮，認為她不僅能展現性感，也能傳達自我價值和面對困難的勇氣，充滿正向態度，必定是個很有影響力的人。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。