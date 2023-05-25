我國向美國採購新型F-16V戰機，原定今年第四季交付，國防部稱，供應鏈因疫情影響中斷，故延到明年第三季交付，昨晚國防部再透露，飛控軟體研發進度延遲也是延宕交付原因。國防部長邱國正今受訪時表示，2026年全部到位的目標沒有變，目前與美國溝通順利，66架屆時通通可以到，絕對沒問題。

國防部昨晚表示，有媒體報導稱，我國新購F-16 BLK 70戰機因「技術障礙」問題將延後交機，但巴林已先於我國獲得首架F-16 BLK 70。對此國防部回應，今年初已出廠2架F-16 BLK 70是原型測試機，主用途為設計研發飛行操控軟體，其中1架為巴林訂購。

國防部透露，我國F-16 BLK 70戰機因前述軟體研發進度延遲，預於2024年第3季出廠；而美國防部已成立高階專案督管，確保洛馬公司於2026年如期如質履約。

國防部長邱國正25日在立法院答詢。（姚志平攝）

今立法院外交及國防委員會邀請邱國正針對「國防產業發展條例」進行專案報告，並備詢，邱於進會議室前接受媒體聯訪。他表示，F-16V BLK 70雖然跟F16一樣，但有一些內容有很大差別，又由於這些差別，所以整個操控軟體就要同步做調整。

邱國正說，目前已經有兩架原型機出來，還在不斷改進，而國防部當初預計2026年全部到位，這個是沒有變的。他強調，大家顧慮的延宕問題，國防部同樣顧慮、關切，並進一步處理，和美方已有進一步磋商，並聯合編組了一個專案小組，針對這些問題馬上解決，目前溝通上各方面都進展順利，所以原則上2026年66架通通可以到，「絕對沒有問題」。