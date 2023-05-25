紅旗-17AE短程防空系統

沙烏地阿拉伯和埃及為了減少對美俄的依賴，正設法將武器供應多元化，據說正與北京談大型軍售案。

據《南華早報》（South China Morning Post）24日報導，以中東為重心、總部設在貝魯特的情報網《戰術報告》（Tactical Report）說，沙烏地阿拉伯軍事工業公司（Saudi Arabian Military Industries, SAMI）正和中方國營兵器裝備製造公司北方工業（North Industries Group Corporation，Norinco）談大型軍售案，以採購從無人偵察機到防空系統等軍備。

而可能的軍售案包括「銳鷹」（Sky Saker）FX80無人機、「金雕」CR500無人直升機系統、Cruise Dragon 5和10自殺無人機，還有紅旗-17AE短程防空系統（SHORAD）等。

此外，《戰術報告》引述知情但未具名的消息人士說，雙方談了約1年，其中紅旗-17AE短程防空系統是最新加入的，如今談判已更進一步。報導還指出，雙方可望持續談判到今年底或明年初，並說盛傳整個軍售案將以人民幣進行。

而《戰術報告》周一在另一份報導中說，埃及正和中國談判，以採購殲-10C多用途戰機。據說埃及空軍為了進一步持續去年底展開的談判，預料將派代表團，和成都飛機工業集團代表在馬來西亞本周舉行的蘭卡威國際海事與航空展（Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition, LIMA）舉行會外會。