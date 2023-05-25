美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）稍早透過推特正式宣布投入總統選戰，不過參選起手式卻不太順利，推特音訊空間（Twitter Spaces）出現技術性故障，導致直播被迫中斷，不少觀眾無法收看，甚至質疑他是否真有能力挑戰川普。

美國佛州州長迪尚特選擇推特作為宣布參選的直播平台，但推特卻不給面子，頻頻斷線。

綜合外媒報導，迪尚特已經在昨（24）日向聯邦選舉委員會遞交參選文件，正式投入選戰。他晚間透過推特音訊直播，向選民說明參選理念和政見，同台的還有推特執行長馬斯克（Elon Musk）。不過就在直播開始沒多久，推特平台突然出現故障，聲音斷斷續續不說，不少使用者甚至直接被踢出頻道，必須不斷嘗試重新登入。

前PayPal營運長兼主持人薩克斯（David Sacks）解釋，有太多人同時湧入平台，導致伺服器不堪負荷，「這是個好現象」，薩克斯打趣說。根據CNN報導，這場直播一開始吸引了超過50萬人收聽，待故障排除、重新恢復播出後，只剩下大約25萬聽眾，#迪災難（#DeSaster，與迪尚特名字諧音）標籤也立刻在網路上流傳開來。

川普競選陣營的推特帳號TeamTrump不放過這個機會，發了一段約5秒的動畫影片，片中是一枚火箭還沒離開地表，就往旁邊倒下。而競選連任的拜登也加入嘲諷，在個人推特帳號JoeBiden張貼自己的競選募款網址，並附上一段文字「這裡連得上線喔」，諷刺味十足。

FAILURE TO LAUNCH. pic.twitter.com/6IMDQQHSX3 — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) May 24, 2023

一位推特前員工指出，多數的音訊空間最多一次只能容納數百名聽眾，而推特的音訊空間「在很大程度上只是一個原型，不是完成品，」無法處理大型活動帶來的流量。

自從馬斯克入主推特以來，該平台已經多次發生問題，專家們指出，大幅度的裁員、限制伺服器流量上限可能是導火線。