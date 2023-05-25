日月潭25日蓄水率破八成、回升至81.44％，水位也回升至745.46公尺。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

前幾天鋒面過境，為全台灣帶來明顯降雨，中部水庫進帳最多，據統計，日月潭水庫本周累計蓄水量增加1717.03萬噸，25日上午7時日月潭蓄水率破八成、回升至81.44％，水位也回升至745.46公尺，大竹湖地區的九蛙疊像上岸3個多月，終於碰到水，即將重返水域，業者開心說：「水位回升了，希望遊客也盡快回來。」

日月潭蓄水量81.44％ 雨神讓九蛙重返水域了

管理日月潭水庫的台電大觀電廠表示，這波梅雨鋒面為集水區帶來降雨，日月潭水庫24日進流量為每秒63.44噸（CMS)，下游農業灌溉用水獲雨水挹注，日月潭放水量僅每秒2.65噸（CMS)，水庫進帳約525.22萬噸，本周累計蓄水量增加1717.03萬噸，11日迄今累計蓄水量增加3126.87萬噸，25日上午7時日月潭水位回升至745.46公尺、蓄水率達81.44％。

日月潭風景區管理處指出，先前日月潭水位下降，碼頭部分引橋、乘船浮排被迫關閉，他們也派員在過陡的引橋加裝止滑條，保障遊客上下碼頭安全，對推娃娃車、以及搭乘輪椅的人士相當不便，目前水位已回升，將拆除引橋上的止滑條，重新開放引橋與乘船浮排。

台電大觀電廠仍呼籲，近期梅雨鋒面的挹注，水情稍有解渴，因降雨情勢不確定性仍高，水庫進帳仍有限，還是請大家持續節約用水，讓水資源蓄存在水庫，之後進入夏季需水高峰抽穗期，水庫才有餘裕供應用水。