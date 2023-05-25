首相雙兄弟 榮奪舊金山國際烈酒大賽雙金牌

上市未滿一年的首相之斧調和麥芽蘇格蘭威士忌，一推出即深受酒饕們喜愛，同時， 2023年首次參加美國舊金山國際烈酒大獎，〖美國橡木桶〗與〖黑之斧〗即雙雙榮奪 【雙金牌Double Gold】的至上榮耀，該獎項是來自美國歷史最悠久的國際性綜合烈酒評比大賽，每年都吸引來自世界各國的著名酒廠參賽，是享譽全球的重要競賽。

重磅連環送 四重好禮讚

為了慶賀首相之斧獲得「雙金」榮耀，即日起特別為消費者準備蘇格蘭原裝進口的限量50ml迷你酒，以及專屬威士忌杯的四重好禮!

第一重: 任購1瓶首相之斧，即可獲得迷你酒一支；

第二重: 任購2瓶首相之斧，即可獲得迷你酒 + 瓶身造型專屬威士忌杯 單入組；

第三重: 任購4瓶首相之斧，即可獲得迷你酒 + 瓶身造型專屬威士忌杯 雙入組；

第四重加碼大放送: 購滿一箱6瓶『再』送你700ml試飲酒一瓶!

為了慶賀首相之斧獲得「雙金」榮耀，即日起特別準備蘇格蘭原裝進口的限量50ml迷你酒，以及專屬威士忌杯的四重好禮！（圖/業者提供）

兩種截然不同風味的美國橡木桶和黑之斧

〖美國橡木桶〗調和了14家位於蘇格蘭高地區的單一麥芽威士忌酒廠，波本桶的香草奶油及木質香氣特別明顯，並帶者香草、辛香與水果香氣； 〖黑之斧〗則除了調和上述14家蘇格蘭高地區單一麥芽威士忌酒廠外，另添加一家艾雷島上的酒廠，因此擁有特殊泥煤煙燻口感，以及辛香與水果香氣。

首相之斧調和麥芽威士忌的誕生

Mr. William Gladstone 威廉 · 格萊史東曾擔任過四任的大英帝國首相並兼財務大臣，在1860年時，極力促成烈酒法案簽署通過，自此之後，蘇格蘭威士忌可以合法調和不同酒廠的威士忌，並裝瓶販售，同時也能夠輸往大英帝國海外領土之巔，因而受人以 ”Grand Old Man G.O.M.偉大老人”尊稱並享譽全英國。

為了向William Gladstone致敬，他的後代Elwyn Gladstone創作了此款 The Gladstone Axe 首相之斧。而William Gladstone的休閒與嗜好便是以斧頭伐木與收藏斧頭，因此英文品牌名為Gladstone Axe，在台灣我們稱它為【首相之斧】!

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