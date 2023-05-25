24日爆出高雄某市立醫院附設的重症兒虐長期照護專責機構安置的1名10歲男童，遭到毆打導致身體多處瘀青、眼眶骨折，通報高雄市社會局後，社會局認定護理師及照護員2名行為人已違反兒少法，依規定於今年5月4日開除。而長照機構主管機關高市衛生局今日無預警突襲該機關，確認現有人力與服務均符合規定。

於高雄某市立醫院住宿型長照機構安置的10歲男童，今年3月就診時，被醫師發現有受虐痕跡，醫師發現其右下眼瞼、左胸前及右膝瘀傷有輕微瘀傷，疑有不當照顧行為，依法通報社會局。

社會局介入調查後發現，2至3月的監視器畫面，發現錄影帶內護理師及照護員疑有不當照顧的行為、數次拍打臉部，因此立即召開專家研商會議，認定2名行為人已違反兒少法，將依法嚴懲6萬至60萬元，並汰除資格。

今日身為長照中心主管機關的高市衛生局也前往突襲長照中心，查核結果為開放床數49床，設置護理人員7位、照服員17位；現住幼童25位，9成持有身心障礙證明，查核現場有16名幼童，照護人力護理人員2位、照顧服務員4位，符合法規設置標準。

市府表示，該市立醫院亦將對該長照機構負責人進行懲處，院方並以重大事件處理並啟動院內調查，釐清事發原因及密切觀察該童後續健康狀況。

衛生局也說明，事發當下，該市立醫院立即成立調查小組，並邀請2位兒少照護專家共同調查，立即評估該住宿型長照機構所有孩童的身心狀況，確認該案為單一事件；院方立即糾正當事人行為且將相關涉案人員調離服務單位，其中一名護理師因事證確鑿，經高雄市政府衛生局以違反護理人員法第35條規定處以停業4個月的處分，某市立醫院亦召開人審會審議，已於今年5月4日開除。

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