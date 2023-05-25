中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧22日至24日在新疆調研。他表示，新疆社會穩定和長治久安責任重於泰山，要堅定不移推進反恐維穩法治化常態化，確保持續穩定長期穩定的基礎更加牢固。

據新華社，王滬寧表示，做好新時代新疆工作，必須完整準確貫徹新時代黨的治疆方略。

王滬寧在喀什指出，新疆社會穩定的局面來之不易，必須倍加珍惜、全力鞏固，持續做好團結凝聚人心工作，「讓各族群眾像石榴籽一樣緊緊抱在一起」。在烏魯木齊，王滬寧表示，新疆各民族長期以來交往交流交融，共同創造新疆燦爛的歷史文化，要樹牢正確的中華民族歷史觀，「把愛我中華的種子植入每個人特別是青少年心靈深處」。

調研期間，王滬寧強調，實現新疆社會穩定和長治久安責任重於泰山。要堅定不移推進反恐維穩法治化常態化，確保持續穩定長期穩定的基礎更加牢固。要堅定不移做好民族宗教工作，鑄牢中華民族共同體意識。

王滬寧說，要堅定不移推動新疆高質量發展，把握新疆在社會主義現代化強國建設中的戰略定位，更好把發展成果落實到改善民生、惠及當地、增進團結上。兵團是實現新疆工作總目標的重要戰略力量，要促進產業融合、兵地融合，增強區域就業容納能力，充分發揮兵團功能作用。