長年獨居的台南歸仁7旬張姓老婦人住家囤積垃圾、廢棄家電等回收物，壞掉的家具堆滿屋內，造成無路可走，甚至嚴重影響環境衛生，台南市政府社會局攜手社團法人台北市攸惜關懷協會與台南市政府環保局合作，花3天清出近百袋垃圾，張姓老婦人看著住家變乾淨，感動頻呼「10多年沒看過家中地板了！」

南市府社會局指出，為強化社會安全網並落實「照顧弱勢優先」理念，5月23至25日主動連結社團法人台北市攸惜關懷協會與南市府環保局，免費為獨居長者整理居家環境，此次共耗費3天清出近百袋的垃圾及廢棄物，推估此次清潔費用約12萬元。

社會局長盧禹璁局長特別頒發感謝狀，感謝該協會不惜遠道台南，用實際行動關懷弱勢長者。社會局指出，本月初，社會局新豐社褔中心社工訪視歸仁70多歲張姓老婦人，發現她因長年獨居及身心疾病因素，加上同住手足過世後，一直不捨整理家中遺物，導致住家十分凌亂，經與長者溝通並取得同意後，回復住家乾淨樣貌。

社團法人台北市攸惜關懷協會創會理事長盧致宏（盧拉拉）指出，此次是協會首次與公部門合作為弱勢長者清理居家環境，團隊共出動8位成員南北往返，從會勘到整理花3天時間，看到張阿嬤住家恢復乾淨模樣，大家都很有成就感也為長輩感到開心。

盧致宏說，攸惜關懷協會自2023年初成立後，即媒合各界善心來回應社會需求，服務項目從洗地、洗牆到特殊現場環境整理，目前協會也擴大能量，聘僱專業的社工與輔導人員，為不同身分的弱勢個案服務。

盧禹璁指出，南市府社會局設置安平、東區、南區、北區、安南、永康、新豐、新營、善化、麻豆、北門、玉井等12處社會福利服務中心，提供「社安網單一窗口」服務，另為落實社會安全網預防通報機制，已配對2000多名獨居長者及374隊睦鄰志工隊，針對有特殊狀況長者由各社褔中心社工或志工及時介入。