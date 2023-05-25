南韓央行周四宣布其貨幣政策委員會表決通過政策利率按兵不動，仍為3.50%，但未提出詳細說明。央行總裁李晶鏞（Rhee Chang-yong）稍後將召開記者會說明。

此決議符合市場普遍預期。根據路透社所做的預測調查，大多數受訪的經濟學家認為南韓央行下一次的利率變動將是「降息」，時間可能落在今年最後一季。

該央行在聲明中表示，通膨將快速緩解一段時間，但仍可能在年底前反彈，但沒有表明該央行是否認同市場預期其緊縮周期已經結束的觀點。

會議聲明表示，關於是否需要進一步提高基準利率，理事會將在仔細評估通膨放緩的速度、經濟下滑和金融穩定的風險、升息的影響，以及主要國家貨幣政策的變化後做出判斷。

比全球其他主要央行提前許多，南韓央行早在2021年8月就啟動升息周期以抑制通膨，截至今年1月已經升息300個基點。

該央行將今年經濟增長預測從2月預估的1.6%下修至1.4%，而今年的通膨預測維持不變，仍為3.5%。

由於出口低迷不振，該南韓經濟急速凍結，今年第一季只能算勉強躲過了衰退。其通膨率自去年7月到頂後已經放緩，但仍遠高於央行設定的2%目標。