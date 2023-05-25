國泰航空最近捲入疑似涉嫌歧視非英語乘客疑雲，消息傳開，行政總裁已經公開鄭重致歉，並表示會做全面檢討，消息傳到小紅書，一名正妹空姐「Nicki兔」被網友洗版，但不是罵她，是勸她早日換公司，今(25日)凌晨，Nicki兔留言表示：「停更幾日，感謝大家的支持」。

國泰航空近日因疑歧視不會說英文的乘客，引來廣大大陸網友撻伐，起因是一名大陸網友公開在機艙內的錄音，舉爆疑有空服員因乘客不會說「毛毯」的英文，開玩笑稱如果不會說就拿不到毛毯，而該名乘客則是將毛毯的英文說成地毯，場面十分尷尬。

「Nicki兔」表示要停更數日。（圖／翻攝自小紅書）

為此，國泰航空第一時間將涉嫌歧視和嘲笑旅客的空服員解雇，行政總裁昨(24日)則開記者會致歉，他特別用中文表示，對於空服員違反公司制度和道德標準的行為零容忍，會全面檢討公司管理流程，並重新審視服務SOP、人員培訓等制度，最後保證未來不會再出類似狀況。

據《香港01》報導，一名常在小紅書發表空服工作經驗與心得的網紅「Nicki兔」，最近分享被客人打太低分數，她便決定更加油，遇到一位阿伯為她打氣，直說：「國泰是最好的」，Nicki兔則回：「謝謝您～我覺得不只是國泰好啊～是我好！因為你遇到我，還有我的同事哈哈哈哈！待會給我五星好評啊」，並笑說：「今天真滴（的）開心，我祖國的同胞們沒有讓我失望」，其他網友也留言回應：「抱抱你，這兩天一定受委屈了」、「換個公司吧」、「妳這麼好的人，換其他航空公司吧」、「希望你不要因為不理智的評論而沮喪，但也同時希望你能理解為什麼大家在這件事情上如此憤怒。希望香港同胞還是越來越好」。