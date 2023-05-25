昨晚七美花火最大僅能施放6吋煙火彈，但超過百種豐富花色，讓10分鐘的花火秀一樣璀璨。（許逸民攝）

澎湖縣長陳光復也應景上台演唱「行船人的愛」。（許逸民攝）

澎湖國際海上花火節-七美場昨（24日）晚登場，湧入2000人登島欣賞花火。雖然受限於煙火施放法定安全距離規定，最大僅能施放6吋煙火彈，但超過百種豐富花色，讓10分鐘的花火秀一樣璀璨。

而交通部航港局為了配合這七美場次，七美嶼燈塔園區也於昨起一連兩日的九時至十八時限定開放，讓包括七美居民在內，都有機會可以進入燈塔園區，近距離觀看七美嶼燈塔。

擁有雙心石滬、小臺灣、石獅、望夫石、七美人塚、南嶼城等知名自然、人文地景的七美嶼，雖然與澎湖本島相距要70-90分鐘船程，卻也是遊客到澎湖必訪景點之一。

昨晚，活動現場由地方表演團體演出外，實力台語女唱將向蕙玲也帶來「愛情真偉大」、「幸福的滋味」等熱門八點檔連續劇主題曲，澎湖縣長陳光復也應景上台演唱「行船人的愛」。

1939年完工的七美嶼燈塔，位於七美鄉的南角崖頂上，是日本人在台灣興建的最後一座燈塔，又稱「南滬燈塔」。塔身為白色，塔高8.3公尺，燈高40.8公尺、公稱光程11.3浬，屬露天式燈塔。因面向南方漁產資源豐富的「南淺漁場」，故對於地方漁業發展有極大的貢獻，但平時並不對外開放。

澎湖縣政府旅遊處表示，接續6月10日望安場為最後一場花火離島場，也邀請大家跟著花火節一起跳島，來到望安體驗澎湖離島之美，更多活動訊息歡迎參考澎湖國際海上花火節粉絲專頁。