設置太陽光電發電系統不只有長達20年穩定售電收入，還具有隔熱降溫效果。圖/新北市政府提供

為推動新北市能源轉型，逐步打造零碳城市，新北市今(112)年推出「淨零碳示範場域推廣補助計畫」，協助轄內工業、服務業等團體導入「創能、儲能、節能」智慧微電網系統，建立淨零碳建築示範場域，每案最高補助150萬元；並持續以「推動設置太陽光電發電系統實施計畫」，鼓勵民眾參與太陽光電發電系統設置，每案最高補助50萬元。

經發局長何怡明表示，新北市為全台人口最多的大型都會區，面對現今極端氣候現象，沒有任何消極的空間。為了替下一代建立永續宜居的未來，新北市更走在最前頭，109年11月率全國之先簽署氣候緊急宣言，於110年4月21日宣布將於2050年達到淨零碳目標，也將2030年階段減碳成果目標提高至30%，並成立氣候變遷及能源對策執行委員會，以三策略五方針為核心主軸，輔以相關自治條例及基金制度，亦配合今年國發會正式公布之我國2050年淨零碳排放路徑，讓新北市朝向更安全、更韌性、更永續的目標邁進。

經發局說明，「淨零碳示範場域推廣補助計畫」補助對象超過契約容量50瓩的新北市電力用戶，且具備太陽光電發電系統、儲能系統及能源管理系統設置能力推動。其中，儲能系統為必要新設置項目，裝置容量至少達10度以上，如補助申請裝置容量達50度以上，則可提高補助比例至30%，112年5月31日前歡迎申請。

除此之外，針對太陽光電發電系統設置案件，新北市持續推出「推動設置太陽光電發電系統實施計畫」，設置太陽光電發電系統不只有長達20年穩定售電收入，還具有隔熱降溫效果，有效降低夏季屋內空調使用，帶動電費減少的附加效益，每瓩補助5000元至1萬5000元，另外如果申請案屬場址有設置儲能設備或太陽光電發電系統已完工的案件，經發局將會優先核定補助，計畫申請期限至112年7月14日，鼓勵民眾踴躍申請。

經發局補充，「112年度新北市淨零碳示範場域推廣補助計畫」及「新北市政府112年度推動設置太陽光電發電系統實施計畫」均已公告在經發局官網(網址：https://www.economic.ntpc.gov.tw/)，歡迎踴躍申請，如有相關申請補助的疑問也可洽詢經發局承辦窗口(02-29603456分機5336張先生)。