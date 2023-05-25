台中市刑大日前破獲胡嫌為犯毒集團，查扣三級毒品彩虹菸17包、分裝袋1批、點鈔機2台及新台幣246萬餘元等證物。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

26歲胡姓男子看上新興毒品龐大利益，利用將剩餘廢料，製作成華麗外表的「彩虹菸」。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市刑大日前破獲胡嫌為首犯毒集團，訊後依法移送。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

天道盟太陽會成員26歲胡姓男子看上新興毒品龐大利益，利用將剩餘廢料，製作成華麗外表的「彩虹菸」，在新竹湖口承租透天民宅做為販毒據點，除了指揮小弟宅配到指定地點，還大膽利用民宅窗口做「得來速」服務，讓毒蟲直接交易取貨，台中市刑大飛象過河，歷經多日蒐證，逮捕胡男及6名成員到案，訊後依法移送。

中警飛象過河 破獲「彩虹菸」毒窟

台中市警察局刑大偵八隊日前接獲情資，在新竹縣湖口地區1處民宅從事販毒，經長期跟蒐、深入追查發現，胡姓男子租用該透天厝為據點，指揮旗下幫派數名不良成員，專賣新興毒品「彩虹菸」牟利。

胡男除了指揮旗下小弟擔任「小蜜蜂」四處販售毒品外，更明目張膽在租屋處以「得來速」方式，讓買家直接在窗口一手交錢、一手交貨，1根毒彩虹菸價錢為新台幣300至400元，整包(18根)價錢約新台幣5000元，且生意絡繹不絕，車輛進出相當頻繁，都是直接在窗口快速完成交易，可見，從中牟取可觀的不法暴利。

警方日前緝獲胡嫌及組織成員共7名犯嫌到案，查扣三級毒品彩虹菸17包（共473公克）、分裝袋1批、點鈔機2台及新台幣246萬餘元等證物。全案移送台灣新竹地方檢察署偵辦，經檢察官偵結後，以組織犯罪及毒品罪嫌起訴在案。

台中市警察局刑事警察大隊指出，彩虹菸外包裝袋通常類似咖啡鋁箔包，菸草含毒品愷他命及安非他命及其它不明物品成分，提醒青少年朋友注意類似新興毒品的包裝及外觀，請勿輕易嘗試，以免陷入毒品危害之中。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

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