草莓是大人、小孩都喜歡的水果，但草莓上密密麻麻像「芝麻」小顆粒的是什麼知道嗎？周日（21日)才落幕的國中會考，有考生在貼出今年自然科考題，其中一題就是問草莓表面的顆粒是什麼，不少考生秒答是「種子」，但正解是「果實」，驚呆一票考生和網友。

一名考生在臉書「國中學習討論群」發文，今年會考自然科選擇題第35題問「已知草莓是由花托處膨大而來，表皮的顆粒構造是由草莓子房發育而成，那像顆粒的構造是什麼？A、胚珠，B、種子，C、果實，D、花粉」，根據心測中心的正解，答案是C果實。

112年國中教育會考 自然科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供)

答案一出，該名考生疑惑問「為什麼這題是C，不是指著種子嗎？」下意識認為草莓表面的顆粒就是種子，但中陷阱的不只他一個，不少考生也答錯「跟我一樣（爛東西）」、「那個吃的草莓不是果實，一點一點的是果實，誰知道？」、「我二話不說直接：耶~種子了」。

但許多國中生表示，其實題目就有暗示，「題目有說是表皮顆粒是子房發育而成，而且其實那個草莓籽是果實」、「我們認為的果實其實是花托，而我們認為的種子其實才是果實，裡面包裹著種子」、「子房-果實、胚珠-種子」。根據《食力》報導，草莓的花凋謝後，花托澎大變紅成為草莓，草莓表面的小點點是瘦果，故草莓一朵花就可以結出許多瘦果，常被誤認是種子，但它才是草莓的果實。