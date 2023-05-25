為強化國立高級中等學校汙水及排水系統功能，教育部國教署111至112年度共補助54校67案，總經費2億5018萬元，建立符合現代化校園與都市環境需求的整體排水機能，讓校園環境更安全衛生。

教育部國教署透過「國立高級中等學校汙水及排水系統建置暨改善工程計畫」，補助經費改善學校汙水及排水系統，針對汙水下水道與接管工程、基地環境排蓄水系統及校園排水系統等3項計畫進行改善。

教育部國教署說明，近年氣候變遷常有突發性暴雨，各高級中等學校因興建年代普遍久遠，多無現代化汙水下水道系統，校內汙水無法順利排入汙水下水道進行回收再利用，影響校園環境衛生。

另有許多校園因地形限制、地勢低窪、排水管道老舊淤塞、排水孔徑斷面與逕流不足等因素，無法於短時間內有效宣洩大量的雨水，除容易造成校園積水嚴重，影響教學活動與師生安全外，也常因此損壞學校設備與財產。

國立台南高商因化糞池遭樹根破壞，影響校園環境，經由本署計畫經費補助汙水下水道接管工程，將生活汙水直接排入汙水下水道，由汙水處理廠統一處理，落實校園雨汙分流。

國立羅東高工則改善校園地坪高層、洩水坡度及擴展排水溝渠，有效加速雨水宣洩，大幅改善校園積水情形，提升校園環境安全。

教育部國教署表示，改善校園汙水及排水系統功能是安心就學的重要指標之一，將於113至114年持續加速推動更多學校改善汙水及排水系統，建立健康安全永續的校園。