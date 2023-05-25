現年65歲好萊塢男星湯姆漢克(Tom Hanks)，打滾影劇圈多年，更曾因《費城》、《阿甘正傳》獲得2次奧斯卡最佳男主角獎，近日他與妻子麗塔·威爾遜(Rita Wilson)現身坎城紅毯卻發生一段插曲，夫妻倆疑似走得太慢而被工作人員驅趕，湯姆漢克夫婦氣憤地和他展開激烈的討論，疑似還罵了這位工作人員，怒目相向的模樣全被拍。

奧斯卡影帝湯姆·漢克和妻子麗塔·威爾遜走紅毯時，可能因為走得太慢被工作人員驅趕，湯姆夫婦氣憤地和他展開激烈的討論，疑似還罵了這位工作人員。從曝光的照片中可見，湯姆和麗塔似乎與工作人員發生口角，夫妻倆眉頭緊鎖，還用手指工作人員，而湯姆怒目橫眉，瞪著大眼怒視前來趕人的工作人員。

Images show the actor and his wife Rita, also 66, exchanging some heated words with the unnamed man, who is thought to have been assisting with the carpet



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不過，事件發生後不久，其他照片顯示漢克斯和妻子對著鏡頭開心地笑著，看起來心情沒有受到影響，目前湯姆漢克短暫失態仍是個謎，後來妻子在Instagram 上表示，有粉絲詢問他們是否在紅地毯上生氣，她澄清老公湯姆只是在問路，當下聽不清楚工作人員的回答。

On Tuesday, #TomHanks, and #RitaWilson appeared together on the red carpet at the 2023 #Cannes Film Festival for the world premiere of the new movie Asteroid City, in which they both appear. pic.twitter.com/0nlhDGFoIj — People (@people) May 24, 2023

據悉，66歲的湯姆·漢克斯攜新電影《小行星城》參加坎城電影節，該片主演包括史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、傑森薛茲曼（Jason Schwartzman）、瑪格羅比（Margot Robbie）等明星，妻子麗塔是該片的製作人，同時在片中客串角色，在坎城電影節首映之後大受歡迎，爛番茄新鮮度高達84%