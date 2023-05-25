住在台灣的美國籍YouTuber「Teddy Lai 賴泰迪」日前隨機街訪一位白衫阿伯，對方以流暢英文與他對答，事後得知原來阿伯是「台灣英語教父」賴世雄，引發熱議。《中時新聞網》訪問到賴世雄，他透露大學聯考英文只考了7分，對於現在能說出一口流利英文，全都是因為他在軍校的同學曹近曦，直呼「這個同學影響我一輩子」；並表示學英文切忌不懂裝懂，多問、多聽、多講才會進步。

賴世雄回想國、高中學習英文的情況，當時的老師因為受過日本教育，教英文全都有「日文腔」，更糟糕的是文法部分，所有老師都是一貫的方式，像是「主詞後面要有及物動詞，及物動詞後面要有受詞」，台下學生全都一個頭兩個大。

賴世雄透露自己大學聯考英文只考了7分，到軍校才開始發憤學英文，至於讓他突然想學好英文的關鍵是他的同學曹近曦，「這個同學影響我一輩子」；賴世雄表示，當時在軍校念新聞系，時常有美國學生到校內交流，看到曹近曦以流利英文和美國人對話，讓他感到震驚。

賴世雄向曹近曦請教學英文的方法，曹直言「現在一定學不好」，除非把自己當成一個新生兒，全部重來，把以前學到的丟掉，每天多聽、多講，每個發音都要苦學，模仿得一模一樣；他照著這樣的學習方式，直呼國、高中6年學不好的發音，在軍校3個月就學好了。

學英文也有很重要一點「切忌不懂裝懂」，賴世雄有次參加教會的英文聚會，看到大家在笑就「跟著笑」，這時外國傳教士突然轉頭以中文問「請問你笑什麼？」賴世雄當場傻住，坦言「不知道」，傳教士語重心長表示「不知道就說不知道，你可以再問，不要傻笑。」

賴世雄直言，很多人遇到這種狀況會感到受侮辱，他卻認為這是一件激勵自己的事，從此以後不懂就問，英文也越學越好。